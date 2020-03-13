13.03.2020 (10:50)

Командующий Северным флотом вручит награды победителям конкурса «Северный Медиа-Ас – 2020»

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев наградит победителей регионального этапа шестого Всероссийского фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас», который проходил на Северном флоте с ноября 2019-го по февраль 2020-го гг..

Церемония награждения состоится в преддверии Дня моряка-подводника. В честь этой памятной даты, а также в связи с 75-летием Великой Победы награждение журналистов, пишущих о Северном флоте, пройдёт в филиале Военно-морского музея СФ – на борту Краснознамённой подводной лодки «К-21».

В нынешнем конкурсе «Северный Медиа-Ас» победителями стали: корреспондент «ГТРК – Красноярска» в городе Дудинка на Таймыре, где проходило межвидовое учение Северного флота Юлия Рябинкина и корреспондент радио «Поморье» Наталья Леонович, заместитель редактора газеты «На страже Заполярья» Вячеслав Черкасов, редактор АО «СПО «Арктика» Анна Соловьева и редактор сетевого издания «M51.RU» Татьяна Пучкова, корреспондент ГТРК «Мурман» Алексей Елкин и корреспондент «Международного информационного агентства «Россия сегодня» по Мурманской области Анастасия Ищенко, корреспондент газеты «Заполярная правда» из города Норильска Денис Кожевников и постоянный участник конкурса - редактор фотослужбы газеты «Мурманский вестник» Лев Федосеев.

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