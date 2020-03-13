13.03.2020 (10:41)

Артиллеристы российской военной базы в Абхазии приступили к проведению боевых стрельб

Артиллеристы российской военной базы в Абхазии приступили к выполнению боевых стрельб на полигонах Цабал в Абхазии и Майкопский в Адыгее.

В рамках полевого выхода артиллеристы соединения произведут более 20 тыс. залпов из различного штатного артиллерийского вооружения, в том числе из 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация», 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм минометов. Часть стрельб проходит в ночное время суток в условиях горно-лесистой местности.

Военнослужащие освоят новые методы и способы выполнения огневых задач при поддержке мотострелков и танкистов во взаимодействии с силами и средствами авиации и войск противовоздушной обороны.

Всего в полевом выходе артиллерийских подразделений принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 300 единиц артиллерийских орудий и военной техники.

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