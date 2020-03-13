13.03.2020 (10:34)
Командующий войсками ЗВО обсудил с белорусской военной делегацией совместную подготовку войск
В Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв провёл встречу с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь генерал-майором Игорем Королем.
В ходе встречи военачальники обсудили ход реализации плана военного сотрудничества военнослужащих обеих стран в текущем году, мероприятия оперативной и боевой подготовки войск.
«Встреча подтвердила единство наших взглядов на практическое взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности России и Белоруссии», - отметил по итогам встречи генерал-полковник Александр Журавлёв.
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