13.03.2020 (10:34)

Командующий войсками ЗВО обсудил с белорусской военной делегацией совместную подготовку войск

В Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв провёл встречу с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь генерал-майором Игорем Королем.

В ходе встречи военачальники обсудили ход реализации плана военного сотрудничества военнослужащих обеих стран в текущем году, мероприятия оперативной и боевой подготовки войск.

«Встреча подтвердила единство наших взглядов на практическое взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности России и Белоруссии», - отметил по итогам встречи генерал-полковник Александр Журавлёв.

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