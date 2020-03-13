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13.03.2020 (09:05)

Лётчики морской авиации Черноморского флота приступили к тренировочным полётам на вертолёте Ка-31Р

В рамках подготовки экипажей к управлению Ка-31Р лётчик-инструктор проводит учебные полёты совместно с обучаемыми на первом этапе - за штурвалом, а затем на месте штурмана, предоставляя обучаемому возможность приобретения самостоятельных навыков пилотирования.

В ходе полётов вертолётчики отрабатывают рулёжку, взлёт, управление вертолётом, использование радиолокационной станции, а также посадку Ка-31Р.

Следующим этапом подготовки лётного состава станет выполнение тренировочных полётов со взлётами и посадками на вертолётную палубу корабля, выполняющего задачи в море, как стоящего якоре, так и на ходу.

В связи с существенными отличиями Ка-31Р от Ка-27 и Ка-29 на Черноморском флоте разработана программа переобучения действующих экипажей вертолётов морской авиации на новый тип летательного аппарата, а мероприятия по обучению лётчиков включены в план боевой подготовки флота.

Кроме лётного состава новую технику осваивает и технический состав, который проводит предполётную подготовку вертолёта перед вылетом.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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