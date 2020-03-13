13.03.2020 (08:03)

Новые танки прорвали оборону превосходящего противника в учебном ночном бою в ЕАО

На полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области состоялось двустороннее тактическое учение, с отработкой новых принципов ведения современного боя. Основной ударной силой выступила танковая рота, перевооруженная несколько месяцев назад на современные танки Т-80БВ.

Согласно общему замыслу учения, тактические группы действовали друг против друга на лесисто-болотистой местности. Мотострелки отработали тактику маневренной обороны с занятием заранее подготовленных позиций. Противодействующее ему танковое подразделение, действуя в отрыве от главных сил, провело разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов, выявив слабые стороны условного противника. Для захода с фланга танкисты в течение нескольких суток совершали скрытную передислокацию. На третьи сутки танкисты нанесли мощный удар ночью, выбив неприятеля с указанного рубежа.

Этап боевой стрельбы проведен в высоком темпе современного общевойскового боя. Во время подготовки и ведения учения широко применялись средства радиоэлектронной борьбы, разведывательные комплексы и другая современная техника, поступающая в общевойсковое соединение.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники, а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице