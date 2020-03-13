13.03.2020 (07:58)

Около 500 военнослужащих ВВО вышли на полигоны в рамках полевого выхода связистов в Бурятии

На полигонах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, стартовали практические занятия подразделений войск связи в полевых условиях. В учебных мероприятиях задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе современные комплексы связи, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины.

Военнослужащие совершили марши на штатной технике, выполнили нормативы по развертыванию современных перспективных комплексов и аппаратных связи, в том числе и портативных спутниковых станций.

На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно заражённый отравляющими веществами участок местности в средствах индивидуальной защиты.

В практической части мероприятий военные связисты организуют связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между абонентами в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы в широком диапазоне.

Помимо этого, личный состав подразделений связи выполнит нормативы по развертыванию, свертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи, как днём, так и ночью. В темное время суток предусмотрено проведение не менее 40% занятий.

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