13.03.2020 (07:50)

Артиллеристы совершенствуют методы ведения огня в ходе полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии ВВО

На общевойсковом полигоне «Бурдуны», дислоцированном в Республике Бурятия, продолжается полевой выход соединений, воинских частей и подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа.

В ходе мероприятия офицеры-артиллеристы совершенствуют методы решения индивидуальных задач с боевой стрельбой и отрабатывают новые методы ведения огня с огневых позиций разной степени сложности и с применением различных типов боеприпасов.

Также, военнослужащие в составе артиллерийских расчетов и батарей выполнят нормативы по развёртыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей, их огневому поражению.

На полевом выходе артиллеристы выполнят огневые задачи с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок «Акация», «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо».

Кроме того, на специализированном полигоне, расчеты ОТРК «Искандер» выполняют нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку и проводят учебные (электронные) пуски ракет.

В целях совершенствования навыков ведения артиллерийского огня, не менее 50 процентов занятий проводится ночью.

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