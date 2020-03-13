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13.03.2020 (07:43)

На Камчатке морпехи готовы к обстрелу вулканов для принудительного схода лавин

Минометное подразделение из состава соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России находится в состоянии готовности к выезду для обстрела перевалов вулканов Вилючинский и Мутновский, сопок Бархатная и Зайкин Ключ.

Согласно объявленному региональным противолавинным центром предупреждению, на склонах вулканов и сопок ожидается повышенная лавинная опасность. После прошедшего циклона опасность схода лавин будет сохраняться в горных районах Мильковского, Усть-Большерецкого, Елизовского муниципальных районов, в городе Петропавловске-Камчатском и на вулканах Козельский, Вилючинский, Корякский и Авачинский.

Для обстрела снежных масс на сопках и перевалах в соединении морской пехоты подготовлены расчеты 120-мм минометов «Сани». Мероприятия по обстрелу лавин будут выполняться по заявке противолавинного центра Камчатского края в целях взятия под контроль сход лавин и обеспечения безопасности жителей краевого центра, а также элементов энергетической системы Камчатского края.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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