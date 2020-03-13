13.03.2020 (07:39)
Рабочие группы ТОФ и ВМС Индонезии обсудили во Владивостоке подготовку к первому российско-индонезийскому военно-морскому учению
Визит рабочей группы офицеров Военно-морских сил Республики Индонезия во Владивосток начался 10 марта.
В доме офицеров Тихоокеанского флота состоялась планирующая конференция, на которой офицеры управления боевой подготовки, отделения международного военного сотрудничества ТОФ и индонезийская делегация во главе с капитаном 1 ранга Сигитом Сантосом, обсудили ход подготовки к первому российско-индонезийскому военно-морскому учению «Орруда-2020». Стороны предварительно согласовали место, сроки проведения и состав участников предстоящего учения.
Для гостей из Индонезии была организована культурная программа, в ходе которой они посетили музей Тихоокеанского флота, подводную лодку-музей «С-56», побывали в исторических местах Владивостока.
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