Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.03.2020 (07:39)

Рабочие группы ТОФ и ВМС Индонезии обсудили во Владивостоке подготовку к первому российско-индонезийскому военно-морскому учению

Визит рабочей группы офицеров Военно-морских сил Республики Индонезия во Владивосток начался 10 марта.

В доме офицеров Тихоокеанского флота состоялась планирующая конференция, на которой офицеры управления боевой подготовки, отделения международного военного сотрудничества ТОФ и индонезийская делегация во главе с капитаном 1 ранга Сигитом Сантосом, обсудили ход подготовки к первому российско-индонезийскому военно-морскому учению «Орруда-2020». Стороны предварительно согласовали место, сроки проведения и состав участников предстоящего учения.

Для гостей из Индонезии была организована культурная программа, в ходе которой они посетили музей Тихоокеанского флота, подводную лодку-музей «С-56», побывали в исторических местах Владивостока.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Более 400 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова примут участие в Параде Победы в Москве
В Приморье экипажи танков Т-80БВ морской пехоты Тихоокеанского флота провели первую боевую стрельбу
Силы Тихоокеанского флота на Камчатке приведены в повышенную штормовую готовность из-за циклона
Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» завершил визит в Шри-Ланк

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false