13.03.2020 (02:56)

В Хабаровске состоится автогонка «Даманская сталь»

14 марта в Хабаровске состоятся традиционные авто соревнования памяти Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова, а также третий этап Чемпионата Хабаровского края по джип-триалу.

В соревнованиях на территории спорткомплекса Хабаровский авторинг сразятся около тридцати экипажей. На сегодняшний день заявки на участие подали гонщики из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, поселка Солнечного.

В соревнованиях примут участие автомобили четырех классов: с мощностью двигателя до 2,5 литров, больше 2,5 литров, дизельные машины и микроавтобусы. Пилоты и штурманы покажут свое мастерство в ходе нескольких заездов на кольцевой трассе с классическими препятствиями. Победит экипаж, который покажет лучшее время.

Среди приглашенных гостей – ветераны боевых действий на острове Даманском, представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и общественных организаций краевой столицы.

Для зрителей соревнований будет организована выставка машин 60-х годов прошлого века хабаровского клуба «Аторетро-100». Каждый сможет попробовать настоящей солдатской каши, сваренной в полевой кухне.

Справочно:

Соревнование по джип-триалу носит имя прославленного героя-дальневосточника младшего сержанта Владимира Орехова. Он совершил свой бессмертный подвиг 15 марта 1969 года в ходе боев за остров Даманский.

В ходе атаки уроженец города Комсомольск-на-Амуре уничтожил пулеметный расчет и нанес значительный урон пехоте противника, тем самым, предотвратив фланговый удар врага по своей мотострелковой роте. Будучи смертельно раненым, он продолжал наступать в составе подразделения и поддерживать пулеметным огнем действия воинского формирования. Благодаря этому боевые товарищи Владимира смогли выполнить приказ вышестоящего командования, сохранить территориальную целостность нашей страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 года за мужество и героизм, проявленные при защите границ СССР, младшему сержанту Владимиру Орехову было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Его беззаветная преданность Родине и верность военной присяге стали примером для всех военнослужащих Вооруженных сил. Сегодня в 11-ой учебной танковой роте ОУЦ ВВО (г. Хабаровск) есть уголок Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира Орехова. Командир навечно зачислен в списки личного состава учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Окружного учебного центра ВВО.

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