12.03.2020 (23:27)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана

Продолжительность полета составила более 15 часов.

В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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