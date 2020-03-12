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12.03.2020 (23:27)

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана

Фото Видео

Продолжительность полета составила более 15 часов.

В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , ВКС
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