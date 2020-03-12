12.03.2020 (23:14)
В Саратовской области завершился 1 отборочный этап Всеармейского конкурса «Специалист термодымовой аппаратуры» среди экипажей аэрозольного противодействия
В конкурсе участвовали экипажи термодымовых машин ТДА-3.
Конкурс проходил в несколько этапов. На 1 этапе – «Одиночная гонка» военнослужащие состязались в выполнении нормативов по специальной подготовке.
В ходе гонки экипажи снарядили машины аэрозолеобразующим составом, определили метеоданные для эффективной постановки аэрозольной завесы, выполнили нормативы по развертыванию машины ТДА-3 в положение «Боевая готовность» и свертывание в «Походное» положение.
На 2 этапе экипажи выполнили учебно-боевую задачу по прикрытию подразделений и объектов от средств разведки противника.
По результатам двух этапов определились победители конкурса, которые будут представлять мобильное соединение на Всеармейском конкурсе, которое состоится в мае месяце.
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