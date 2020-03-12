12.03.2020 (23:14)

В Саратовской области завершился 1 отборочный этап Всеармейского конкурса «Специалист термодымовой аппаратуры» среди экипажей аэрозольного противодействия

В конкурсе участвовали экипажи термодымовых машин ТДА-3.

Конкурс проходил в несколько этапов. На 1 этапе – «Одиночная гонка» военнослужащие состязались в выполнении нормативов по специальной подготовке.

В ходе гонки экипажи снарядили машины аэрозолеобразующим составом, определили метеоданные для эффективной постановки аэрозольной завесы, выполнили нормативы по развертыванию машины ТДА-3 в положение «Боевая готовность» и свертывание в «Походное» положение.

На 2 этапе экипажи выполнили учебно-боевую задачу по прикрытию подразделений и объектов от средств разведки противника.

По результатам двух этапов определились победители конкурса, которые будут представлять мобильное соединение на Всеармейском конкурсе, которое состоится в мае месяце.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице