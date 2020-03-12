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12.03.2020 (23:05)

В филиале Военной академии РВСН прошла тренировка к параду, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне

Около 1000 курсантов и офицеров Военной академии РВСН готовятся к военному параду в Москве, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

С 2010 года офицеры и курсанты филиала представляют Ракетные войска стратегического назначения и проходят парадным строем по Красной площади Москвы.

Курсанты и офицеры проводят тренировки в составе рот и батальонов. В конце марта курсанты прибудут в Москву и приступят к тренировкам в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабино.

Парадный расчет, в очередной раз, возглавит начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов. В расчет войдут командная и знаменная группы батальона, командные группы рот и три парадные роты.

29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции 7 мая.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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