12.03.2020 (23:05)
В филиале Военной академии РВСН прошла тренировка к параду, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Около 1000 курсантов и офицеров Военной академии РВСН готовятся к военному параду в Москве, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
С 2010 года офицеры и курсанты филиала представляют Ракетные войска стратегического назначения и проходят парадным строем по Красной площади Москвы.
Курсанты и офицеры проводят тренировки в составе рот и батальонов. В конце марта курсанты прибудут в Москву и приступят к тренировкам в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабино.
Парадный расчет, в очередной раз, возглавит начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов. В расчет войдут командная и знаменная группы батальона, командные группы рот и три парадные роты.
29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции 7 мая.