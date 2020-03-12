12.03.2020 (21:27)

Гвардейцы-десантники из Костромы готовятся к участию в Параде Победы в Москве



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Гвардейцы-десантники из Костромы готовятся к участию в Параде Победы в Москве

Более 450 военнослужащих парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск готовится принять участие в параде войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на Красной площади в столице нашей Родины в городе-герое Москве. Военнослужащие соединения являются постоянными участниками парада Победы уже более трех десятков лет.

Чтобы не терять, заработанного годами, престижного права маршировать в главном параде страны подготовка кандидатов началась заблаговременно. Помимо роста, который должен быть не менее 175 см, гвардеец должен обладать высокими физическими, и морально-психологическими данными.

После проведения отбора личного состава и проведения медицинского освидетельствования были сформированы два пеших колонны парадных расчетов, общей численностью более четырех сотен человек.

В течение месяца гвардейцы-десантники оттачивали строевую выправку в составе шеренг.

Перед убытием в столицу, под руководством командования Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, состоялся смотр готовности подразделения «крылатой гвардии» к участию в сводных тренировках в Подмосковье, где привлекаемые к параду в городе Москве соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации приступят к совместным тренировкам.

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