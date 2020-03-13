13.03.2020 (01:09)

В Липецком авиацентре прошло масштабное авиационное учение

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В.П. Чкалова прошло летно-тактическое учение с авиационным частями, дислоцированными в Липецкой, Московской и Нижегородской областях.

В мероприятии были задействованы самолеты истребительной и бомбардировочной авиации Су-35с, Су-30см, Су-34, МиГ-31 и МиГ-29. Всего более 20 единиц авиационной техники.

В ходе учения летчики Воздушно-космических сил отработали перехват воздушных целей, а также нанесение авиационного удара по наземным целям. Для этого на полигоне Погоново в Воронежской области были представлены мишени, имитирующие укрепления, пункты управления и объекты аэродрома условного противника.

Завершилось учение практическим бомбометанием экипажей в составе пар и звеньев. Боевое применение авиационных средств поражения выполнялось на высотах 600 и 900 метров.

В рамках розыгрыша практических действий экипажи самолетов Су-30см и Су-35с также отработали истребительное сопровождение и прикрытие ударной авиационной группы.

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