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12.03.2020 (20:39)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва преодолели более 400 км от Козульки до Мариинска

Фото Видео

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прибыли в город Мариинск в Кемеровской области.

Участников уникального перехода торжественно встретили местные жители, представители органов власти, студенты, юнармейцы, ветераны. По старой русской традиции гостям преподнесли хлеб и соль.

Военнослужащие на лыжах преодолевают маршрут по местам трудовой славы. В годы Великой Отечественной войны в Сибири располагались заводы эвакуированные из других городов, на которых работали дети и женщины. Через Сибирь проходили военные эшелоны с продуктами, военным имуществом и теплыми вещами.

Следующая остановка для участников уникального перехода будет в столице Кемеровской области городе Кемерово.

Справочно: Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км.  Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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