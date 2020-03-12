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12.03.2020 (20:22)

На форуме «Армия-2020» РВСН представят новейшие машины обеспечения «Технология-РВ»

В экспозиции парка «Патриот» в Подмосковной Кубинке вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» будут показаны, оборудованные по последнему слову техники средства технического обеспечения ракетного вооружения, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Технология-РВ».

Справочно:

В состав «Технологии-РВ» входит подвижный технический пункт управления, машина контроля проведения работ на ракетном вооружении и машина дежурной смены охраны и обороны.

Подвижный технический пункт управления предназначен для работы личного состава в полевом районе и обеспечивает приём и передачу документов по каналам связи, в том числе и на марше.

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроль выполнения особо ответственных работ.

Машина дежурной смены охраны и обороны предназначена для организации и обеспечения охраны и обороны районов временного размещения подразделений РВСН, в ней наряду с типовым оборудованием имеется комплект быстро развёртываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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