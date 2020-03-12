Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (20:13)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил занятия по боевой подготовке на полигонах под Псковом

На полигонах ЗВО «Струги Красные», «Завеличье» и «Череха» замглавы военного ведомства проверил ход и плановость занятий по боевой подготовке артиллерийских и десантных подразделений воздушно-десантной дивизии, и оценил состояние полигонной учебно-материальной базы. Также Юнус-Бек Евкуров проинспектировал приказарменную и учебно-материальную базу военных городков «Завеличье» и «Череха».

«Состояние полигонной учебно-материальной базы находится на должном уровне, что позволяет качественно проводить занятия по боевой подготовке частей и подразделений воздушно-десантной дивизии, в том числе артиллерийских и танковых», - сказал заместитель Министра обороны. «Также полигоны «Завеличье» и «Струги Красные» уже принимали и будут принимать этапы конкурсов «Десантный взвод» и «Полярная звезда», проводимых в рамках Армейских международных игр», - добавил он.

При проверке учебно-материальной базы военных городков, замминистра отметил учебный корпус с тренажерами и малый артиллерийский полигон военного городка «Череха».

Также замглавы военного ведомства пообщался с офицерами и солдатами-контрактниками по вопросам быта, материального обеспечения, обеспечения служебным жильем и регламента служебного времени.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ульяновском соединении Воздушно-десантных войск прошли весёлые старты
На базе Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск и полигоне «Поливно» определяют лучших снайперов.
Минометчики гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ проводят тактические учения на полигоне под Ставрополем
Десантники поздравили с 8 марта ветерана Великой Отечественной войны - заслуженную жительницу города Иваново

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false