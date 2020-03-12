12.03.2020 (20:13)

Замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил занятия по боевой подготовке на полигонах под Псковом

На полигонах ЗВО «Струги Красные», «Завеличье» и «Череха» замглавы военного ведомства проверил ход и плановость занятий по боевой подготовке артиллерийских и десантных подразделений воздушно-десантной дивизии, и оценил состояние полигонной учебно-материальной базы. Также Юнус-Бек Евкуров проинспектировал приказарменную и учебно-материальную базу военных городков «Завеличье» и «Череха».

«Состояние полигонной учебно-материальной базы находится на должном уровне, что позволяет качественно проводить занятия по боевой подготовке частей и подразделений воздушно-десантной дивизии, в том числе артиллерийских и танковых», - сказал заместитель Министра обороны. «Также полигоны «Завеличье» и «Струги Красные» уже принимали и будут принимать этапы конкурсов «Десантный взвод» и «Полярная звезда», проводимых в рамках Армейских международных игр», - добавил он.

При проверке учебно-материальной базы военных городков, замминистра отметил учебный корпус с тренажерами и малый артиллерийский полигон военного городка «Череха».

Также замглавы военного ведомства пообщался с офицерами и солдатами-контрактниками по вопросам быта, материального обеспечения, обеспечения служебным жильем и регламента служебного времени.

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