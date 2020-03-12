12.03.2020 (20:05)

В Подмосковье инженеры танкового объединения ЗВО применили УР-77 «Метеорит» для создания безопасного маршрута

Военнослужащие инженерных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа, в рамках тактико-специального учения на полигоне «Головеньки» в Московской области организовали проход колонны бронетехники через минное поле, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит».

В ходе учения специалисты провели инженерную разведку местности на пути следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечили безопасный проход для танков Т-80.

При выполнении учебно-боевых задач инженерно-разведывательные дозоры также выполнили задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. В тактико-специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц боевой и специальной техники.

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