12.03.2020 (20:05)
В Подмосковье инженеры танкового объединения ЗВО применили УР-77 «Метеорит» для создания безопасного маршрута
Военнослужащие инженерных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа, в рамках тактико-специального учения на полигоне «Головеньки» в Московской области организовали проход колонны бронетехники через минное поле, применив самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит».
В ходе учения специалисты провели инженерную разведку местности на пути следования колонны, используя современные миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».
Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечили безопасный проход для танков Т-80.
При выполнении учебно-боевых задач инженерно-разведывательные дозоры также выполнили задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. В тактико-специальном учении приняло участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц боевой и специальной техники.