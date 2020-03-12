12.03.2020 (20:00)

Иностранным военным атташе рассказали о форуме «Армия-2020»

Представителей военно-дипломатического корпуса из стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки проинформировали об особенностях проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020». Брифинг прошел сегодня на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковном Алабине.

На брифинге начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров рассказал о форматах демонстрационной и научно-деловой программ форума и особенностях их проведения.

На брифинг также были приглашены представители 18 оборонных предприятий и организаций из 12 стран.

Справочно:

VI Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук.



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