12.03.2020 (19:25)

На форуме «Армия-2020» иностранным гостям онлайн покажут боевые возможности современных средств борьбы с крылатыми ракетами и БЛА

В августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» иностранным гостям в режиме реального времени покажут возможности современных средств борьбы. Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

«Планируется, что на «Армии-2020» иностранным делегациям в режиме реального времени продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С», зенитных ракетных комплексов «Бук», а также комплексов противодействия летательным аппаратам», — заявил генерал-майор Андрей Гончаров.

Видеотрансляции будут вестись с полигонов Алабино в Московский области и Ашулук в Астраханской.

В Астраханской области будут проведены боевые стрельбы и пуски средств противовоздушной обороны для уничтожения тактических и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов различного класса. На полигоне Алабино продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением средств ПВО и уничтожением беспилотных летательных аппаратов различного класса зенитно-пушечным вооружением и стрелковым оружием, а также с применением средств радиоэлектронной борьбы.

В показе будет задействовано вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Российской Федерации, а также экспортно-ориентированные образцы вооружения предприятий промышленности.



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