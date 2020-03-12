12.03.2020 (19:14)

Учения армейской и бомбардировочной авиации ЦВО завершились в двух регионах Урала

Летно-тактические учения армейской и фронтовой авиации Центрального военного округа (ЦВО) завершились в двух регионах Урала.

Трехдневные мероприятия проводились одновременно на территории Свердловской и Челябинской областей, в них приняли участие три звена многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиаполка, дислоцированного под Челябинском, и более 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8.

В ходе учения отрабатывались вопросы преодоления эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в сложной радиопомеховой обстановке по принципу «двусторонней дуэли». С этой целью к практическим действиям были привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Летно-тактические учения носили показной характер, за их ходом наблюдали командиры соединений и воинских частей объединения из регионов Сибири, Урала и Поволжья.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов России в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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