12.03.2020 (18:15)

Экипаж новейшего корвета «Ретивый» пройдет подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ

Как сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экипаж спущенного сегодня на воду на «Северной верфи» корвета «Ретивый», пройдет комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-Морского Фота.

Главком ВМФ особо отметил, что подготовка будет вестись по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем.

«Такие корабли, как корвет «Ретивый» могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Все характеристики, которыми обладает корвет, подтверждают высокое качество работ, которого достиг завод «Северная верфь» в строительстве кораблей этого класса», - добавил Главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Церемония спуска на воду корвета проекта 20380 «Ретивый» состоялась сегодня на петербургской «Северной верфи» под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко с участием Президента Объединенной Судостроительной Корпорации Алексея Рахманова и генерального директора предприятия «Северная верфь» Игоря Пономарёва.

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