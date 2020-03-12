Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (18:06)

В одной из школ Санкт-Петербурга при поддержке Военно-космической академии открылся автономный пункт приема информации с метеорологических спутников

12 марта в школе № 58 Приморского района Санкт-Петербурга открылся автономный пункт приема информации с метеорологических спутников Земли. Идея поставить такое профильное оборудование на базе учебного заведения появилась неспроста. В школе уже на протяжении 32 лет действует музей космонавтики. В его экспозиции рассказывается о жизни и деятельности Сергея Королева, Юрия Гагарина, а также о других отечественных ученых и космонавтах, которые стояли у истоков покорения небесной дали.

К задаче создания пункта приема информации со спутников подключилась Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. При помощи сотрудников кафедры технологии и средств геофизического обеспечения войск были выполнены работы по разработке уникальной антенны и ее установке.

На торжественном открытии был продемонстрирована прием снимков с метеорологических спутников в режиме реального времени на автономный пункт приема информации, установленный на крыше учебного заведения. Обработку изображения произвели учащиеся 6-го класса под руководством учителя информатики.

Как отмечает руководство школы, реализация таких совместных творческих проектов побуждает учеников открывать для себя новые знания, а также вкладывать их в практическую деятельность.

В планах дальнейшего сотрудничества — увеличение разрешения снимков и даже установка дополнительного оборудования, необходимого для проведения сеансов связи с космонавтами на борту Международной космической станции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false