12.03.2020 (18:06)

В одной из школ Санкт-Петербурга при поддержке Военно-космической академии открылся автономный пункт приема информации с метеорологических спутников

12 марта в школе № 58 Приморского района Санкт-Петербурга открылся автономный пункт приема информации с метеорологических спутников Земли. Идея поставить такое профильное оборудование на базе учебного заведения появилась неспроста. В школе уже на протяжении 32 лет действует музей космонавтики. В его экспозиции рассказывается о жизни и деятельности Сергея Королева, Юрия Гагарина, а также о других отечественных ученых и космонавтах, которые стояли у истоков покорения небесной дали.

К задаче создания пункта приема информации со спутников подключилась Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. При помощи сотрудников кафедры технологии и средств геофизического обеспечения войск были выполнены работы по разработке уникальной антенны и ее установке.

На торжественном открытии был продемонстрирована прием снимков с метеорологических спутников в режиме реального времени на автономный пункт приема информации, установленный на крыше учебного заведения. Обработку изображения произвели учащиеся 6-го класса под руководством учителя информатики.

Как отмечает руководство школы, реализация таких совместных творческих проектов побуждает учеников открывать для себя новые знания, а также вкладывать их в практическую деятельность.

В планах дальнейшего сотрудничества — увеличение разрешения снимков и даже установка дополнительного оборудования, необходимого для проведения сеансов связи с космонавтами на борту Международной космической станции.

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