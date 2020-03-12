12.03.2020 (18:03)

Команда воспитанниц Пансиона Минобороны РФ будет представлять Россию на первой международной олимпиаде по географии среди довузовских образовательных организаций

Благодаря победе на Всеармейском этапе, где девушки из Пансиона воспитанниц Минобороны России стали абсолютными победителями в командном первенстве, они представят российские довузовские образовательные организации на первой международной олимпиаде по географии, которая пройдет в Москве с 13 по 15 марта.

Сегодня в пансионе состоялась церемония награждения победителей и призеров I Всеармейской олимпиады по географии среди воспитанников довузовских образовательных организаций Минобороны Российской Федерации.

С приветственным словом и поздравлениями к участникам обратился начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин: «Вот и подошел к завершению всеармейский этап первой олимпиады по географии среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, которая была проведена по инициативе Министра обороны Российской Федерации, Президента русского географического общества генерала армии Сергея Шойгу».

«Вы сражались за Победу, защищали честь своих образовательных организаций, радовали своих педагогов и, наверное, сегодня вашей победе они рады больше чем вы. Потому что ваш результат - это результат их предметной деятельности», – сказал начальник Главного управления кадров Минобороны России.

По его словам, в международной олимпиаде примут участие команды довузовских военных учебных заведений ряда стран СНГ.

Награждая воспитанниц, начальник Главного управления кадров напомнил слова Президента РФ Владимира Путина о том, что география является одной из фундаментальных наук, на которой основывается познание всего окружающего мира. «Действительно география является важным общеобразовательным предметом. Её изучение как в школе так и в вузе являются залогом успешной деятельности в любой профессии», – заключил генерал-полковник Виктор Горемыкин.

С 10 по 12 марта воспитанницы, суворовцы, нахимовцы и кадеты демонстрировали свои знания в области географических объектов, ландшафта, территорий, стран, материков и океанов. В ходе конкурсных испытаний участники составляли планы местности, схемы маршрута и работали с контурными картами. Тестовая часть заданий была направлена на выявление знаний основных понятий, терминов, определений, изучаемых на уроках географии. Ребята соревновались в двух номинациях: первая – это команды участников из 8-х классов, вторая - обучающиеся 10-х классов.

Серебряным призером в общекомандном первенстве I Всеармейской олимпиады по географии стала команда Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. «Бронза» – у команды филиала Нахимовского военно-морского училища «Севастопольское президентское кадетское училище».

Председатель жюри Олимпиады, кандидат географических наук, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Наумов отметил, что воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России показали высокий результат во всех конкурсных испытаниях:

Экспертами конкурсных состязаний стали представители Русского географического общества, преподаватели ведущих вузов страны, представители Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, Ассоциации учителей географии Москвы и Московской области, оргкомитета и жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Более 100 представителей из 28 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации будут бороться за победу на I Всеармейской олимпиады по географии, чтобы достойно представить нашу страну на Международном этапе соревнований на переходящий Кубок Министра обороны Российской Федерации.

I Всеармейская олимпиада по географии среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации проходила в Пансионе воспитанниц с 10 по 12 марта.



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