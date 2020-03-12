12.03.2020 (18:01)

На чемпионате Европы и финале Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах армейские спортсменки завоевали три медали

С 10 по 15 марта в Ханты-Мансийске в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко проходит чемпионат Европы и этап Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах. В соревнованиях принимает участие 121 спортсмен из 15 стран мира.

Официальная церемония открытия чемпионата состоялась в органном зале Концертно-театрального комплекса «Югра-Классик».

10 марта состоялись и первые гонки. Первыми на дистанцию спринтерской гонки вышли женщины, получившие карту местности за 15 секунд до старта. С разницей в одну минуту 38 спортсменок отправились на дистанцию. Им предстояло преодолеть 12 контрольно-пропускных пунктов, выбирая маршрут к каждому из них, основываясь на полученной перед стартом карте. Захватывающая борьба развернулась между представительницами России. Именно российские спортсменки и заняли в итоге весь пьедестал почёта. Победительницей женского спринта стала Алена Трапезникова (СКА, г. Хабаровск) с результатом 14 минут 21 секунда. На вторую ступень пьедестала почета поднялась прапорщик Татьяна Оборина – 14 минут 46 секунд. Замкнула тройку лидеров с результатом 14 минут 53 секунды Марина Вяткина.

Накануне был разыгран второй комплект наград - в гонке на средней дистанции с общего старта. Первыми на старт вновь вышли женщины. Спортсменки расположились в соответствии со своим положением в мировом рейтинге: в первой линии выстроились лидеры гонки, а за ними группа преследователей. Ориентировщицам нужно было преодолеть три круга рассеивания и отметиться на 25 КП. Карту, на которой указаны места размещения КП, спортсменки получили, как и в первый день соревнований, за 15 секунд до старта. И после каждого круга мастера спортивного ориентирования получали новую карту.

Алена Трапезникова с первых же минут вырвалась вперед, но затем допустила ошибку, потеряв драгоценное время и лишив себя шансов на победу. После первого круга лидером гонки была шведка Магдалена Олссон, а после второго круга точнее дистанцию прошла армейская спортсменка Татьяна Оборина. На последнем отрезке Татьяна не допустила ошибок, точно преодолела все КП и завершила гонку первой, завоевав «золото» (1 час 1 минута 2 секунды). Второй финишировала Марина Вяткина (1 час 1 минута 42 секунды), а на третье место вышла эстонская спортсменка Дейзи Кудре (1 час 1 минута 52 секунды).

В третий день чемпионата Европы ориентировщики будут соревноваться в смешанной спринтерской эстафете. Алена Трапезникова побежит в дуэте с хабаровчанином ЗМС Сергеем Горлановым, который уже стал двукратным чемпионом Европы, завоевав и в первый день в спринте, и во второй день в лыжной гонке золотые медали.

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