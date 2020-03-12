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12.03.2020 (17:48)

Слушатели Военной академии МТО провели занятие с учащимися подшефной школы по наполнению информацией интернет-портала «Дорога памяти»

Сегодня слушатели командного факультета (тыла и железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва провели занятие с учащимися подшефной ГБОУ СОШ №15 по наполнению информацией интернет-портала «Дорога памяти». В ходе занятия офицеры рассказали школьникам о проекте «Дорога памяти» и строительстве Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Музейный комплекс «Дорога памяти» длиною 1418 шагов будет состоять из 34 галерей и 35 залов, описывающих основные вехи Великой Отечественной войны и объединит в себе миллионы фотографий участников Великой Отечественной войны.

Школьники с большим интересом выслушали рассказ об идее создания парка «Патриот» и музейного комплекса «Дорога памяти» и по окончании занятия задавали уточняющие вопросы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МТО , Военное образование
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