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12.03.2020 (17:45)

Компания «Оборонлогистика» определена единственным исполнителем услуг по доставке грузов Минобороны России и Росгвардии морским транспортом в Калининградскую область

В феврале 2020 года распоряжением Правительства Российской Федерации ООО «Оборонлогистика» определено единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России и Росгвардией закупок работ и услуг, связанных с доставкой грузов морским транспортом на территорию Калининградской области на 2020–2021 годы.

Железнодорожный паром «Амбал», принадлежащий ООО «Оборонлогистика», обеспечивает перевозки различных грузов в интересах военного ведомства между Усть-Лугой и Балтийском без прохождения через территории сопредельных государств Балтии.

Порт Усть-Луга находится в 150 километрах от Санкт-Петербурга, порт Балтийск расположен в 50 километрах западнее Калининграда. Время выполнения рейса — около 40 часов. В месяц паром «Амбал» совершает 5–6 кругорейсов.

«Амбал» является судном неограниченного района плавания и приспособлен для транспортировки железнодорожных составов и колесной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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