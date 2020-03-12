12.03.2020 (17:34)
Экипаж связистов из Саратовской области занял первое место на втором этапе международного конкурса «Уверенный прием-2020»
Военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа приняли участие во втором этапе конкурса по полевой выучке «Уверенный прием», входящего в программу Армейских международных игры (АрМИ-2020).
В ходе соревнований водители, радиотелеграфисты и начальники экипажей сдали теоретические зачеты и отработали индивидуальные нормативы: практическое вождение, прием на слух, передача радиограмм и проверка аппаратуры «на себя». После индивидуальных соревнований участники на учебном полигоне выполняли нормативы по тактико-специальной подготовке в составе экипажа – развертывание аппаратных и станций. Этот этап конкурса является одним из сложнейших в программе, так как требует слаженного взаимодействия экипажей в условиях ограниченного времени. Кроме того, часть нормативов участники выполняли с использованием средств индивидуальной защиты, в ситуации условного заражения воздуха отравляющими веществами.
Заключительным элементом конкурсной программы стала военизированная эстафета, в рамках которой командам предстояло преодолеть зараженный участок местности, выполнить нормативы по сборке-разборке автомата, проложить линию проводной связи и оказать первую медицинскую помощь условно раненому.
В армейском этапе конкурса задействовано около 10 единиц техники, и более 50 военнослужащих из Свердловской, Саратовской, Самарской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского краев. По результатам трех соревновательных дней лучшим был признан экипаж подразделения, дислоцирующегося в Саратовской области.