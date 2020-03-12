12.03.2020 (17:34)

Экипаж связистов из Саратовской области занял первое место на втором этапе международного конкурса «Уверенный прием-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж связистов из Саратовской области занял первое место на втором этапе международного конкурса «Уверенный прием-2020»

Военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа приняли участие во втором этапе конкурса по полевой выучке «Уверенный прием», входящего в программу Армейских международных игры (АрМИ-2020).

В ходе соревнований водители, радиотелеграфисты и начальники экипажей сдали теоретические зачеты и отработали индивидуальные нормативы: практическое вождение, прием на слух, передача радиограмм и проверка аппаратуры «на себя». После индивидуальных соревнований участники на учебном полигоне выполняли нормативы по тактико-специальной подготовке в составе экипажа – развертывание аппаратных и станций. Этот этап конкурса является одним из сложнейших в программе, так как требует слаженного взаимодействия экипажей в условиях ограниченного времени. Кроме того, часть нормативов участники выполняли с использованием средств индивидуальной защиты, в ситуации условного заражения воздуха отравляющими веществами.

Заключительным элементом конкурсной программы стала военизированная эстафета, в рамках которой командам предстояло преодолеть зараженный участок местности, выполнить нормативы по сборке-разборке автомата, проложить линию проводной связи и оказать первую медицинскую помощь условно раненому.

В армейском этапе конкурса задействовано около 10 единиц техники, и более 50 военнослужащих из Свердловской, Саратовской, Самарской, Новосибирской областей, а также Пермского и Красноярского краев. По результатам трех соревновательных дней лучшим был признан экипаж подразделения, дислоцирующегося в Саратовской области.

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