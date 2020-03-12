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12.03.2020 (17:28)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва прибыли в город Мариинск Кемеровской области

Участники комбинированного лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне прибыли в город Мариинск Кемеровской области.

В Мариинске военных спортсменов встретили глава города, военный комиссар Мариинска, кадеты и участники ВВПОД «Юнармия». Школьники обменялись памятными подарками с участниками перехода, а также сфотографировались на память. Военнослужащие прошли по территории Центрального военного округа более 1,5 тысяч километров, а Мариинск является последней остановкой перед городом Кемерово.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км.  Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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