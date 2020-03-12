12.03.2020 (17:24)

Более 1,2 тыс. военнослужащих ПВО общевойсковой армии ЗВО отработают огневые задачи в ходе проведения лагерного сбора в шести регионах страны

Свыше 1,2 тыс. военнослужащих подразделений противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа выдвинулись на полигоны в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях и в Коломне Московской области в рамках проведения полевого лагерного сбора.

Сбор продлится около месяца и завершится тактико-специальными учениями с боевой стрельбой из штатного вооружения войск ПВО. Зенитчики отработают задачи по противовоздушному прикрытию тактических действий войск в условиях применения условным противником высокоточного оружия и радиоэлектронного подавления. Стрельбы пройдут как с оборудованных позиций, так и при движении в составе колонны. Расчетами подразделений ПВО общевойсковой армии будет выполнено более 300 огневых задач.

К сбору привлечено около 1200 военнослужащих и до 500 единиц вооружения и военной техники зенитных ракетных подразделений, включая новейшие ЗРК «Бук-М3», «Оса», «Тор» и ПЗРК «Игла».

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