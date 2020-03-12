12.03.2020 (17:07)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении начался отборочный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении Воздушно-десантных войск на полигоне Татарка начался отборочный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр.

Военные медики выполнили стрельбы из автомата Калашникова АК-74М и пистолета Макарова, отработали эвакуацию условно раненых с поля боя и оказание им первой медицинской помощи с применением многоцелевого бронетранспортера МТЛБ. Личный состав медицинских подразделений также отработал вождение специальной колесной и гусеничной техники.

Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости. Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» приняли участие более 100 военнослужащих.

Команды воинских частей, прошедшие отборочный этап, представят соединение на этапе, проводимом в масштабе Воздушно-десантных войск.

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