12.03.2020 (17:04)

В Центральном военном округе в рамках конкурса «Армейский запас-2020» определят лучших специалистов МТО

В рамках конкурса «Армейский запас» в Центральном военном округе (ЦВО) проведут оценку профессиональных навыков и умений военнослужащих, отвечающих за материально-техническое обеспечение частей и соединений 14-й армии ВВС и ПВО.

Военнослужащим предстоит продемонстрировать выполнение комплекса нормативов в рамках своих специальностей. В конкурсе участвуют более 300 специалистов подразделений подвозных горюче-смазочных материалов, продовольственной службы, автомобильных, мостовых, ремонтно-восстановительных и автобронетанковых подразделений. Помимо профессиональных навыков, будут оцениваться уровень строевой, огневой, физической подготовки, а также знания общевойсковых уставов.

Конкурс «Армейский запас» направлен на повышение классности, профессионального роста специалистов материально-технического обеспечения, ответственности командиров всех степеней за уровень подготовки подчинённых, развитие состязательности между военнослужащими МТО.

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