Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (17:00)

Первые прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ совершили войсковые разведчики в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, выполнили первые прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ.

Десантирование проходило в Новосибирской области. Разведчики совершили прыжки на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров.

Перед десантированием военнослужащие прошли теоретический курс по воздушно-десантной подготовке, во время которого изучили парашютные системы и способы их укладки, действия в воздухе и при приземлении, а также при возникновении нештатных ситуаций. Перед прыжками разведчики сдали необходимые зачеты, прошли инструктаж по технике безопасности и провели предпрыжковые тренировки на воздушно-десантном комплексе.

После совершения прыжка с парашютом и приземления военнослужащие отрабатывают задачи по выходу в пункт сбора и выполнению разведывательно-специальных задач в тактической глубине до 100 километров.

С 2020 года в программу боевой подготовки войсковой разведки включена воздушно-десантная подготовка. Для этих целей в декабре 2019 года разведывательные подразделения получили более 140 единиц парашютных систем Д-10.

К отработке практических действий по разведывательно-десантной подготовке привлечено более 100 военнослужащих.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Свердловской области стартовал конкурс на лучший пожарный расчет
Поисково-спасательный отряд ЦВО эвакуировал космонавтов в ходе учения на Урале
Разведчики и расчеты БпЛА «Орлан-10» навели огонь «Ураганов» по условному противнику
Ветераны Великой Отечественной войны посетили гвардейское танковое соединение ЦВО в Челябинской области

Метки:
Центральный военный округ , Воздушно-десантная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false