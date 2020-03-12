12.03.2020 (17:00)

Первые прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ совершили войсковые разведчики в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, выполнили первые прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ.

Десантирование проходило в Новосибирской области. Разведчики совершили прыжки на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров.

Перед десантированием военнослужащие прошли теоретический курс по воздушно-десантной подготовке, во время которого изучили парашютные системы и способы их укладки, действия в воздухе и при приземлении, а также при возникновении нештатных ситуаций. Перед прыжками разведчики сдали необходимые зачеты, прошли инструктаж по технике безопасности и провели предпрыжковые тренировки на воздушно-десантном комплексе.

После совершения прыжка с парашютом и приземления военнослужащие отрабатывают задачи по выходу в пункт сбора и выполнению разведывательно-специальных задач в тактической глубине до 100 километров.

С 2020 года в программу боевой подготовки войсковой разведки включена воздушно-десантная подготовка. Для этих целей в декабре 2019 года разведывательные подразделения получили более 140 единиц парашютных систем Д-10.

К отработке практических действий по разведывательно-десантной подготовке привлечено более 100 военнослужащих.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице