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12.03.2020 (16:58)

В Свердловской области стартовал конкурс на лучший пожарный расчет

На полигоне в Свердловской области стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства среди подразделений материально-технического обеспечения 14 армии ВВС и ПВО.

На данном этапе соревнований принимает участие более 40 военнослужащих, представляющих соединения и воинские части 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. В рамках конкурсной программы, участники на время выполняют нормативы по экипировке в специальные огнеупорные костюмы, вязанию спасательных узлов, установке пожарных лестниц для спасения условных пострадавших из многоэтажных строений, а также демонстрируют мастерство по оперативному развертыванию и подготовке к работе пожарной техники.

Кроме того, военнослужащие продемонстрировали судьям конкурса практические навыки в оказании первой медицинской помощи «пострадавшим» при получении ожогов и отравлении угарным газом.

По итогам состязаний будут выбраны лучшие пожарные расчеты, которые продолжат борьбу за звание лучшего на окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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