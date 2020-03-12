12.03.2020 (16:58)
В Свердловской области стартовал конкурс на лучший пожарный расчет
На полигоне в Свердловской области стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства среди подразделений материально-технического обеспечения 14 армии ВВС и ПВО.
На данном этапе соревнований принимает участие более 40 военнослужащих, представляющих соединения и воинские части 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. В рамках конкурсной программы, участники на время выполняют нормативы по экипировке в специальные огнеупорные костюмы, вязанию спасательных узлов, установке пожарных лестниц для спасения условных пострадавших из многоэтажных строений, а также демонстрируют мастерство по оперативному развертыванию и подготовке к работе пожарной техники.
Кроме того, военнослужащие продемонстрировали судьям конкурса практические навыки в оказании первой медицинской помощи «пострадавшим» при получении ожогов и отравлении угарным газом.
По итогам состязаний будут выбраны лучшие пожарные расчеты, которые продолжат борьбу за звание лучшего на окружном этапе конкурса.