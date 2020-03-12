12.03.2020 (16:53)
Численность профсоюзной организации ЗВО превысила 25 тыс. человек
Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва состоялось заседание комиссии округа по регулированию социально-трудовых отношений.
«Численность профсоюзной организации ЗВО превысила 25 тыс. человек, все эти люди достойно исполняют трудовые обязанности: лечат, обеспечивают связь и призывные мероприятия, обучают молодёжь в учебных заведениях, несут боевое дежурство, соблюдение их трудовых прав обеспечивает боеготовность округа», – заявил генерал-полковник Александр Журавлёв.
В ходе заседания между территориальной организацией профсоюза и командованием Западного военного округа было подписано соглашение, основой которого стала программа совместной деятельности на трехлетнюю перспективу.
Генерал-полковник Александр Журавлёв рекомендовал территориальным организациям профсоюза повысить активность работы с членами семей военнослужащих, а также предложил включиться в работу по оцифровке данных об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти».