Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (16:50)

На форуме «Армия-2020» обсудят проблемы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса

В рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоится отдельное обсуждение проблем диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

«В рамках работы форума пройдет конгресс, на котором обсудят диверсификацию ОПК России. В нем примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов России, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих научно-исследовательских организаций и вузов Российской Федерации», — отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Конгресс проводится для стимулирования инновационного развития ОПК, а также продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных товаров и услуг.

«Частью конгресса станет расширенная экспозиция продукции двойного и гражданского назначения, разработанной предприятиями ОПК, в том числе электронная компонентная база, а также технологическое оборудование предприятий инструментальной промышленности и отечественных разработчиков программного обеспечения», — добавил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На Международный военно-технический форум «Армия-2020» приглашены более 130 иностранных делегаций
Российская военная делегация обсудила сотрудничество в сфере науки и образования с министром обороны Лаоса
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» в порту Монтевидео посетили курсанты Военно-Морского Училища Уругвая
В период с 9 по 13 марта 2020 г. в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия Италии, Германии и Греции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации

Метки:
Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false