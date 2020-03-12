12.03.2020 (16:50)

На форуме «Армия-2020» обсудят проблемы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса

В рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоится отдельное обсуждение проблем диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

«В рамках работы форума пройдет конгресс, на котором обсудят диверсификацию ОПК России. В нем примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов России, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих научно-исследовательских организаций и вузов Российской Федерации», — отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Конгресс проводится для стимулирования инновационного развития ОПК, а также продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных товаров и услуг.

«Частью конгресса станет расширенная экспозиция продукции двойного и гражданского назначения, разработанной предприятиями ОПК, в том числе электронная компонентная база, а также технологическое оборудование предприятий инструментальной промышленности и отечественных разработчиков программного обеспечения», — добавил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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