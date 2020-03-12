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12.03.2020 (15:30)

На Международный военно-технический форум «Армия-2020» приглашены более 130 иностранных делегаций

Более 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020». Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) генерал-майор Минобороны России Андрей Гончаров.

По его словам, свое намерение о формировании национальных экспозиций на форуме «Армия» подтвердили семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия и Иран.

«Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества», — отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Форум «Армия-2020» пройдет в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области 23-29 августа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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