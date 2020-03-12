Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (16:00)

Разведчики и расчеты БпЛА «Орлан-10» навели огонь «Ураганов» по условному противнику

Военнослужащие разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили точное нанесение ударов реактивных систем залпового огня «Ураган» по тыловым объектам и колонне подвоза оружия и боеприпасов условного противника на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

По замыслу учения, действуя в едином разведывательном огневом контуре расчетам реактивных систем залпового огня «Ураган» необходимо было поразить цели на дальностях от 8 до 20 км, имитирующие технику подвоза и пункт материально-технического обеспечения условного противника. Для обнаружения и разведки целей использовались беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и станции оптической разведки «Фара». Полученная информация о местоположении противника была передана на пункт управления артиллерии при помощи комплекса разведки управления и связи КРУС «Стрелец». Для успешного нанесения поражения военнослужащие провели необходимые расчеты с учетом погодных условий и баллистических особенностей полета снаряда, а затем залповым огнем произвели уничтожение условного противника.

Применение комплекса «Орлан-10» позволило оперативно осуществлять контроль поражения целей и корректировку огня реактивных систем.

В учении, которое прошло на полигоне «Юргинский» приняли участие более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Ветераны Великой Отечественной войны посетили гвардейское танковое соединение ЦВО в Челябинской области
Подразделения ПВО отразили воздушный удар условного противника на учениях в Алтайском крае
В ЦВО стартовал второй этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов РЭБ
Артиллеристы ЦВО обеспечили наступление мотострелков на учении в Кузбассе

Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения , Беспилотные летательные аппараты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false