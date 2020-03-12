12.03.2020 (16:15)

Поисково-спасательный отряд ЦВО эвакуировал космонавтов в ходе учения на Урале

Военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) отработали эвакуацию экипажа космического корабля на учении в Челябинской области.

По замыслу практических действий авиационная группа в составе транспортного самолета Ан-26, оснащенного радиолокационной аппаратурой, и многоцелевых вертолетов Ми-8 определила координаты капсулы, в район приземления которой высадилась парашютно-десантная группа. Десантирование осуществлялось с использованием парашютных систем Арбалет-1, обладающих высокой маневренностью и грузоподъемностью.

Доставку специалистов выполнили экипажи вертолетов Ми-8 и поисковых машин. Военные спасатели эвакуировали условного космонавта из спускаемого аппарата, оказали первую медицинскую помощь и погрузили в пассажирский модуль поисково-эвакуационной машины «Синяя птица» для комфортной перевозки.

В завершении учения спасатели отработали транспортировку капсулы на внешней подвеске вертолета Ми-8 и с помощью поисковых машин «Синяя птица».

Участие поисково-спасательной группы ЦВО предваряет интенсивная подготовка военных спасателей в реализации космических программ по запуску корабля «Союз» и обеспечении посадки спускаемого аппарата, которые состоятся в апреле 2020 года.

В учении задействовано около 100 военных спасателей, несколько поисково-эвакуационных машин «Синяя птица», самолет Ан-26 и вертолёты Ми-8.

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