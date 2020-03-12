12.03.2020 (15:55)

Ветераны Великой Отечественной войны посетили гвардейское танковое соединение ЦВО в Челябинской области

Ветераны Великой Отечественной войны, воевавшие в составе Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), посетили гвардейское танковое соединение Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области.

Уральские танкисты пригласили к себе в гости фронтовиков: сапера Гаптульбара Хайретдинова и танкиста Владимира Николаева, участвовавших во взятии Праги и Берлина в составе УДТК. Для ветеранов была проведена комплексная экскурсия с показом современных образцов военной техники, стоящей на вооружении дивизии. Затем фронтовики встретились с юнармейцами и военнослужащими Чебаркульского гарнизона, рассказав о своем боевом пути в составе прославленного соединения, получившего от немецко-фашистской разведки грозное прозвище «дивизия черных ножей» за смелость, самоотверженность и бесстрашие в танковых атаках.

В завершение визита ветераны на полигоне приняли участие в символическом старте учениям казачьего танкового полка дивизии, отдав танкистам команды «По машинам!» и «Заводи!» для их убытия в район выполнения учебно-боевых задач.

Справочно:

Танкист Владимир Федорович Николаев родился в Челябинске 13 января 1925 года (95 лет). 9 мая 1943 года убыл на фронт в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Первый бой принял в Курской битве. Участвовал в боях за освобождение Украины и Чехословакии, в штурме Берлина.

За героизм и самоотверженность, проявленные в защите Отечества, награжден боевыми наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Гвардии старшина Гаптульбар Мухаметьянович Хайретдинов родился 1 апреля 1925 года. На фронтах войны с 1943 года. Принимал участие в боях с Германией в составе 2-го Украинского фронта в качестве командира орудия, механика – водителя.

Принимал участие в освобождении Орла, с боями прошёл Польшу, освобождал Прагу, принимал участие в штурме Берлина. Дважды ранен. После первого ранения, контузии лечился в госпитале родного города Златоуста. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», Жукова. После окончания военной службы работал на машиностроительном заводе в Челябинске.

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