12.03.2020 (15:54)
Сотрудники Военной академии МТО приняли участие в международной научной конференции «Комплексные исследования природной среды Арктики и Антарктики»
В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) прошла международная научно-практическая конференция «Комплексные исследования природной среды Арктики и Антарктики», приуроченная к 100-летию образования ААНИИ.
ААНИИ организует и проводит экспедиционные исследования в Северном Ледовитом океане, арктических и замерзающих морях России, в морях Южного океана и Антарктике.
В работе конференции приняли участие ведущие ученые из России, Белоруссии, Норвегии, Германии, Франции и Китая. От Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва участником мероприятия была преподаватель кафедры систем жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры М. Зенкевич.
В честь 100-летия со дня образования ААНИИ был совершен памятный полуденный выстрел из орудий Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.