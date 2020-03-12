12.03.2020 (15:20)

Подразделения ПВО отразили воздушный удар условного противника на учениях в Алтайском крае

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учений, проходивших на полигоне Бийский в Алтайском крае, отразили атаку средств воздушного нападения на военные объекты.

В ходе разведки воздушного пространства при помощи радиолокационной станции «Небо-СВ» были обнаружены воздушные объекты условного противника, которые планировали нанести авиационное поражение. Военнослужащие подразделений ПВО совершили марш в район боевого применения, заняли позиции и организовали прикрытие военных объектов. Для противодействия малоразмерным летательным аппаратам и ударным беспилотникам, военнослужащие задействовали ЗСУ 23-4 «Шилка», ПЗРК «Верба». Уничтожение целей производилось на различных высотах от 25 до 1500 метров. Все цели условного противника были уничтожены на безопасном расстоянии.

В учениях приняло участие более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники.

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