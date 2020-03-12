Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.03.2020 (15:10)

В ЦВО стартовал второй этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов РЭБ

Военнослужащие объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированные в Свердловской области, приступили ко второму этапу конкурса специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Электронный рубеж».

Программа конкурса включает проверку практических навыков и теоретических знаний. Участникам конкурса предстоит отработать задачи по специальной, технической, тактико-специальной подготовке и выполнить нормативы по физической подготовке.

В ходе проведения этапа участники будут демонстрировать навыки владения новейшими средствами РЭБ, при помощи которых предстоит определить источники радиоизлучения, произвести пеленгацию объектов и радиоэлектронное подавление всех видов радиосвязи. 

Завершающим элементом этапа станет военизированная эстафета, включающая в себя: прохождение специального маршрута с искусственными препятствиями, преодоление зараженных участков местности в общевойсковом защитном комплекте.

Задачами войск РЭБ являются противодействие силам противника, завоевание господства в эфире и защите своих систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЦВО обеспечили наступление мотострелков на учении в Кузбассе
В ЦВО продолжается выполнение мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
Связисты из Ставрополя стали лучшими на втором этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2020 в ЮВО
Разведчики Центрального военного округа уничтожили пусковые установки в тылу условного противника

Метки:
Центральный военный округ , Войска связи , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false