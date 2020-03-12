12.03.2020 (15:05)

Артиллеристы ЦВО обеспечили наступление мотострелков на учении в Кузбассе

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили огневую поддержку мотострелковым подразделениям на учении в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия, условный противник усиленными группами совершал марш для захвата населенного пункта. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган», самоходных 152-мм гаубиц «Мста» и противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С» массированным огнем остановили продвижение условного противника на дальних подступах. Стрельба велась по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу на дальностях до 25 км. Особое внимание было уделено отработке таких элементов, как постановка заградительного огня и его перенос вперед для обеспечения действий мотострелков в наступлении. Разведку целей и корректировку огня обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Отработка тактических действий проходила на полигоне Юргинский в рамках полевого выхода с артиллеристами ЦВО. В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

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