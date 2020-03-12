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12.03.2020 (12:02)

Девушки-курсанты Краснодарского училища летчиков приступили к первой летной практике

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К. Серова началась первая летная практика для девушек-курсантов 3 курса, проходящих обучение по специальности военно-транспортной авиации.

11 курсантов приступили к теоретическим занятиям с изучением учебного самолета Л-410 на аэродроме вуза Краснодар-Центральный.

Предварительно каждая из девушек прошла подготовку на новейших тренажёрных комплексах самолета данного типа и получила допуск к летной практике.

Наземная подготовка курсантов пройдет в течение недели, после чего состоятся первые практические вылеты девушек с летчиками-инструкторами с отработкой взлетов, посадок, полетов по маршруту и техники пилотирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
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