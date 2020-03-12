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12.03.2020 (15:01)

На полигоне Князе-Волконское под Хабаровском началось двухстороннее тактическое учение

В Хабаровском крае стартовало двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой, в котором принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в н.п. Князе-Волконское.

Также в нём задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, армейской авиации объединения ВВС ПВО округа. На этапе боевой стрельбы военнослужащие мотострелковых подразделений соединения поочередно отработают мобильную оборону и контратаку на заданном рубеже. Для разведки целей и корректировки огня артиллерии используется расчёт БпЛА «Орлан-10».

 Огневую поддержку мотострелкам окажут экипажи вертолетов армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» и танков Т-72Б3, расчеты САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град». Основной целью учения является совершенствование командных навыков офицерского состава, слаженности действий мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений в ходе двухстороннего тактического учения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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