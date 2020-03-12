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12.03.2020 (14:10)

На Северной верфи в Санкт-Петербурге заложат дополнительную серию фрегатов

Дополнительная серия фрегатов будет заложена на Северной верфи в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко после церемонии спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.

«Хочу вас заверить, в первую очередь трудовой коллектив, что в портфеле заказов, сформированы и подписаны с предприятиями ОСК, и в частности с Северной верфью, обеспечит загрузку предприятия как минимум на ближайшие 10 лет. В ближайшее время мы также ожидаем и произведем закладку дополнительных фрегатов», – сообщил замминистра.

Он не стал уточнять количество планируемых к закладке кораблей, но пояснил, что речь идет о фрегатах проекта 22350.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот
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