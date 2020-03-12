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12.03.2020 (14:00)

Разведчики мотострелковой бригады Северного флота завершают подготовку к АрМИ-2020

В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота состоялся отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр 2020 года.

На полигонах в Печенгском районе Мурманской области военнослужащие разведывательных подразделений бригады оттачивали основные элементы конкурса: десантную подготовку, марш-бросок, преодоление препятствий, мастерство механиков-водителей и огневую подготовку.

Одним из самых зрелищных элементов конкурса стало прохождение «тропы разведчика» - специально подготовленной полосы препятствий, представляющей собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен, разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой. Прохождение «тропы разведчика» для участников конкурса усложняли взрывы, выстрелы и задымления.

В ходе отборочного этапа было отобрано 12 лучших военнослужащих разведывательных подразделений бригады, которые будут представлять соединение на следующих этапах конкурса.

Дополнительную нагрузку в подготовке к конкурсу разведчикам Северного флота создают суровые условия Крайнего Севера. Действовать приходится в глубоком снегу и при низкой температуре воздуха. Подготовка к отборочным этапам конкурсов АрМИ-2020 начались с новым учебным годом - еще в декабре 2019 года.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Разведывательные подразделения , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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