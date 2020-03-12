12.03.2020 (13:55)

Более тысячи человек и 75 единиц бронетехники ЗВО примут участие в Параде Победы в Нижнем Новгороде

Более тысячи военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа, кадет, юнармейцев и представителей силовых ведомств региона в Нижнем Новгороде примут участие в военном параде, который состоится 9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В состав механизированной колонны включено 75 единиц новейших образцов вооружения и военной техники: бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3 последней модификации, самоходная гаубица «Мста-С», разведывательные химические машины РХМ-6 и другие. Прохождение механизированной колонны откроет танк Т-34.

В настоящее время все участники предстоящего парада завершают подготовку в пунктах постоянной дислокации, а вся задействованная техника совершает комбинированный марш в Нижний Новгород, чтобы уже с апреля приступить к совместным тренировкам.

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